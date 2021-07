Concorso discipline scientifiche STEM, ecco le prime graduatorie e i primi posti vuoti (Di venerdì 30 luglio 2021) Concorso ordinario per la scuola secondaria di cui al DD n. 826 dell'11 giugno 2021 per le discipline scientifiche STEM A020, A026, A027, A028: ecco le prime graduatorie utili per le assunzioni in ruolo dell'anno scolastico 2021/22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021)ordinario per la scuola secondaria di cui al DD n. 826 dell'11 giugno 2021 per leA020, A026, A027, A028:leutili per le assunzioni in ruolo dell'anno scolastico 2021/22. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Concorso discipline scientifiche STEM, ecco le prime graduatorie e i primi posti vuoti - orizzontescuola : Concorso discipline scientifiche STEM, ecco le prime graduatorie e i primi posti vuoti - consolesvizzIT : RT @prohelvetia: #prohelvetia_opencalls ?? Il 1° settembre è il termine d’inoltro per vari bandi di concorso in diverse discipline. ?? Panora… - prohelvetia : #prohelvetia_opencalls ?? Il 1° settembre è il termine d’inoltro per vari bandi di concorso in diverse discipline. ??… - ProDocente : Concorso discipline STEM, con graduatoria entro 31 luglio scioglimento riserva elenchi aggiuntivi prima fascia GPS -