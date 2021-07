Carlo Ancelotti ha chiesto Koulibaly? Il Real intanto prepara un tesoretto (Di venerdì 30 luglio 2021) In onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Andrea De Pauli, giornalista del Corriere dello Sport. Il giornalista ha parlato delle sirene di mercato per Koulibaly, nello specifico dell'interesse del Real Madrid e di Carlo Ancelotti. In ultima mano, De Pauli ha commentato la situazione di Lobotka. "Ancelotti vuole Koulibaly? Ancelotti conosce bene Koulibaly, bisogna dire che il Real Madrid ha perso Sergio Ramos e Varane nella stessa estate. È un colpo duro e importante, è arrivato Alaba da svincolato ma una difesa con lui e Militao, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 luglio 2021) In onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Andrea De Pauli, giornalista del Corriere dello Sport. Il giornalista ha parlato delle sirene di mercato per, nello specifico dell'interesse delMadrid e di. In ultima mano, De Pauli ha commentato la situazione di Lobotka. "vuoleconosce bene, bisogna dire che ilMadrid ha perso Sergio Ramos e Varane nella stessa estate. È un colpo duro e importante, è arrivato Alaba da svincolato ma una difesa con lui e Militao, ...

