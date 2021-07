Calcio: Verona ufficializza, Frabotta in prestito dalla Juve (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Verona rinforza la corsia di sinistra con Gianluca Frabotta. Il club ha infatti ufficializzato di aver acquisito il ventiduenne esterno mancino dalla Juventus in prestito con diritto di opzione e ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilrinforza la corsia di sinistra con Gianluca. Il club ha infattito di aver acquisito il ventiduenne esterno mancinontus incon diritto di opzione e ...

