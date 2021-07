X Factor chiude i battenti in Gran Bretagna per emorragia di ascolti

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il creatore di XSimon Cowell, manda in soffitta il suo format più conosciuto per sperimentare una nuova forma di intrattenimento A 17 anni dalla prima puntata, Simon Cowell ha annunciato la chiusura del suo show più conosciuto e venduto al mondo: Xnon avrà una nuova stagione in, la conferma è arrivata anche dal network televisivo inglese ITV che ha mandato in onda tutte le puntate dello show sino ad ora. Alla base della decisione di sospendere, al momento per i prossimi cinque anni, la messa in onda di Xin, il ...

Advertising

fabiofabbretti : Addio «The X Factor UK». Simon Cowell chiude i battenti del talent show esploso nel 2004 - BreakingItalyNe : RT @repubblica: X Factor chiude in Inghilterra dopo 17 anni - repubblica : X Factor chiude in Inghilterra dopo 17 anni - zazoomblog : Pazzesco a X Factor il programma chiude: cancellato dopo 15 anni - #Pazzesco #Factor #programma #chiude: -

Ultime Notizie dalla rete : Factor chiude

La conferma è arrivata anche dall'emittente britannica ITV, che ha mandato in onda lo show fino ad ora: 'Al momento non è in programma una nuova serie di The X'. La decisione di interrompere ...Alle ore 23.35gli incontri della XX edizione del Libro Possibile il debutto letterario del ... Muovendosi dalla vita difficile in strada al successo seguito alla partecipazione a X, che ...Dopo 17 anni 'The X Factor' è stato cancellato nel Regno Unito. Lo ha reso noto l'emittente ITV. Il talent show era stato ideato dal produttore discografico Simon Cowell e ispirato al successo dell'am ...Colpo di scena: The X Factor UK chiude definitivamente i battenti. Simon Cowell, ideatore nel 2004 del format britannico venduto in tutto il mondo (in Italia, da settembre, partirà una rinnovata 15° e ...