«X Factor 2021»: l'emozione di Ludovico Tersigni e la rimpatriata dei giudici (Di giovedì 29 luglio 2021) C'è aria di rimpatriata e anche un po' di famiglia dietro al bancone della nuova edizione di X Factor che, come sappiamo, tornerà su Sky il prossimo 16 settembre con gli stessi giudici che abbiamo apprezzato lo scorso anno, ossia Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, e un nuovo padrone di casa, l'attore Ludovico Tersigni, che subentrerà ad Alessandro Cattelan misurandosi per la prima volta con la conduzione. «Tornare al tavolo dei giudici è stato entusiasmante, ritrovarsi è sempre un'emozione tipo compagni di classe che si rivedono dopo tanto tempo» spiegano i quattro giudici, attualmente impegnati nelle registrazioni delle Audizioni a Cinecittà, affidando le loro prime impressioni ai canali social dello show prodotto, come sempre, da Fremantle.

