Ultime Notizie Roma del 29-07-2021 ore 18:10 (Di giovedì 29 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza in apertura cresce l’epidemia e siamo entrati nella quarta Ondata lo fa sapere la fondazione gimbe dopo 15 settimane di calo tornano a salire le vittime 111 nell’ultima settimana il 46% in più rispetto alle 76 di 7 giorni fa per province fanno a registrare oltre 150 casi per 100.000 abitanti sono a Caltanissetta 272 Cagliari 257 Ragusa 190 il virus circola più di quanto documentato per nuovi casi identificati e si conferma Infine un lieve incremento dei ricoveri se può davvero il numero di posti letto occupati da pazienti covid in area medica è passato dal 1008 del 16 luglio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza in apertura cresce l’epidemia e siamo entrati nella quarta Ondata lo fa sapere la fondazione gimbe dopo 15 settimane di calo tornano a salire le vittime 111 nell’ultima settimana il 46% in più rispetto alle 76 di 7 giorni fa per province fanno a registrare oltre 150 casi per 100.000 abitanti sono a Caltanissetta 272 Cagliari 257 Ragusa 190 il virus circola più di quanto documentato per nuovi casi identificati e si conferma Infine un lieve incremento dei ricoveri se può davvero il numero di posti letto occupati da pazienti covid in area medica è passato dal 1008 del 16 luglio ...

