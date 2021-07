Tokyo 2020 | primi due ricoverati per Covid fra le delegazioni

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sono stati segnalati idue casi di ricovero per19 durante le Olimpiadi di, tra membri appartenenti allepresenti in Giappone. A riferirlo è Masa Takaya, portavoce dei Giochi il quale ha fatto presente che i due casi non sono gravi nonostante il ricovero in ospedale di entrambi. A poco meno di una settimana dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, si tratta delle prime due persone contagiate daper cui è stato necessario il ricovero. SportFace.