Tokyo 2020 | canottaggio Rodini Cesarini dopo l’oro | “Una liberazione | essere qui già un successo”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Valentinae Federicahanno regalato la seconda medaglia d’oro all’Italia nelle Olimpiadi di. Le azzurre hanno trionfato nel doppio pesi leggeri per quanto riguarda il. “Per noi è già unqui. Non ci aspettavamo una gara del genere. Posso dire diin pace, si è trattato di una” ha ammesso. La sua partner ha invece sottolineato: “Federica è stata davvero brava nelle ultime cinque palate“. SportFace.

è il sesto giorno di Olimpiadi e l'Italia va a caccia di altre medaglie. Una arriva subito alle 3 del mattino, con il doppio pesi leggeri di canottaggio con Oppo e Ruta che vincnono il ......35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia - Argentina, match valido per la terza giornata del torneo di pallavolo femminile delle Olimpiadi di. Programma Amiche e amici di OA ...(Carlo Lisi da Tokyo per iVolleymagazine.it) Qualche piccola sbavatura nel primo set, poi la gara con l’Argentina si è trasformata in un utile allenamento, in vista dei prossimi due impegni fondamenta ...a coppia dei pesi leggeri femminile conquista per 14 centesimi una finale combattutissima. Dopo qualche giorno di attesa, arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Se la m ...