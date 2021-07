Tokyo 2020 | Barelli | “Paltrinieri oggi un ‘mostro’ in acqua | è stato strepitoso”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “era completamente un’altra persona, un altro nuotatore, un mostro ined ha dimostrato di avere grande carattere e siamo veramente soddisfatti e impressionati dalla determinazione di come ha nuotato”. E’ il commento del presidente della Federnuoto Paoloall’Adnkronos, sulla medaglia d’argento di Gregorionegli 800 stile libero. “I 1500 sono aperti, c’è qualche giorno di riposo, ma pensiamo giorno per giorno. Lui ha nuotato poco per la mononucleosi, ma ha fatto qualcosa dicon la mancanza di un mese di allenamento, che però è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Non è passata nemmeno un'ora dalla gioia nel canottaggio, che dalla vasca diè arrivata un'altra medaglia di peso: Gregorio Paltrinieri è arrivato secondo nella finale degli 800 stile ...RISULTATI BASKET OLIMPIADI: OGGI SPAGNA ARGENTINA! Sono almeno due le partite che per i risultati di basket alle Olimpiadi, nella giornata di giovedì 29 luglio, bisogna segnare sul calendario: alle ore 10:...“Non è facile gareggiare con le aspettative, ogni volta che entro in acqua sento che è tutto dovuto e questo non è bello. Tante volte questa pressione ti entra dentro e si prende gioco di te, inizi a ...Leggendaria impresa per il nuotatore carpigiano, che si arrende solo nel finale allo statunitense Finke dopo aver fatto gara di testa nella prima finale ...