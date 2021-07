Switch si scalda? Ecco il consiglio da Nintendo (Di giovedì 29 luglio 2021) Si sa che in estate il calore potrebbe far surriscaldare PC e Console, per questo è altamente consigliato giocare in una stanza fresca e non solo. La vostra Nintendo Switch si scalda? Nintendo Japan ha condiviso su Twitter alcuni suggerimenti che vi riportiamo a seguire. Cosa fare per evitare che la Switch si surriscaldi Se usi la Nintendo Switch in un ambiente caldo la temperatura della console potrebbe salire, devi assicurarti di giocare con una temperatura che va da 5 a 35 gradi Celsius. Le bocchette d’areazione se sono istruite potrebbero ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 29 luglio 2021) Si sa che in estate il calore potrebbe far surrire PC e Console, per questo è altamente consigliato giocare in una stanza fresca e non solo. La vostrasiJapan ha condiviso su Twitter alcuni suggerimenti che vi riportiamo a seguire. Cosa fare per evitare che lasi surriscaldi Se usi lain un ambiente caldo la temperatura della console potrebbe salire, devi assicurarti di giocare con una temperatura che va da 5 a 35 gradi Celsius. Le bocchette d’areazione se sono istruite potrebbero ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Switch si scalda in estate? Il suggerimento di Nintendo - infoitscienza : Switch si scalda troppo in estate? Nintendo dice di usare l'aspirapolvere - ArmandaGelsomin : RT @Multiplayerit: Switch si scalda troppo in estate? Nintendo dice di usare l'aspirapolvere - infoitscienza : Switch si scalda troppo in estate? Nintendo dice di usare l’aspirapolvere – NotiziaVideogiochi per PC e console |… - Multiplayerit : Switch si scalda troppo in estate? Nintendo dice di usare l'aspirapolvere -