Sergio Berlato: "Non sono No vax ma non voglio il Green pass e mi batto per le libertà anche in Europa"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento di Sergio Berlato, Europarlamentare di Fratelli d'Italia

In questi giorni sono stato descritto dai giornaloni come un No vax, un sostenitore di complotti proto masso giudaici, un negazionista, un plasma centrico e un anti scienza. Ci mancava solo che scrivessero che mangio i bambini, anche se quella è una nota prerogativa della sinistra. La realtà è che sono solo molto preoccupato, come tutti, per l'immensa crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo. Il mio obiettivo è quello di tutelare i cittadini che rappresento, e che molte volte ...

