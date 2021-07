Respinto appello Red Bull e Mercedes attacca | giù le mani da Hamilton

(Di giovedì 29 luglio 2021) L'incidente tra Max Verstappen e Lewistiene ancora banco. Dopo le parole della conferenza stampa in cui l'olandese ha ancora una volta accusato il pilotadi non aver avuto rispetto, ...

La Gazzetta dello Sport

L'appello della scuderia di Chris Horner, infatti, è stato respinto e quindi il sette volte campione del mondo non subirà ulteriori sanzioni oltre a quella di 10" già comminata durante la gara di Silverstone. Secondo gli steward il team di Milton Keynes non ha presentato nuove evidenze che potessero far cambiare la valutazione sul contatto tra l'inglese e Max Verstappen