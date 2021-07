Rafia positivo al Covid | Juve in isolamento fiduciario

Advertising

TORINO - La Juventus ha comunicato la positività al Covid di Hamza Rafia, centrocampista tunisino della squadra Under 23, in ritiro con il gruppo di Massimiliano Allegri. "In ossequio alla normativa e in accordo con l'autorità sanitaria locale - si legge nel comunicato - il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà di proseguire le attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo".