PS5: come installare un SSD M.2 e tutti i requisiti nella guida di Sony (Di giovedì 29 luglio 2021) Sony attraverso la sua pagina ufficiale ha pubblicato una pratica guida che spiega come installare un SSD M.2 su PlayStation 5. L'ultimo aggiornamento attualmente in beta e disponibile solo per pochi giocatori, aggiunge il supporto a questi sistemi di archiviazione. Dato che la guida per ora è ancora in inglese, riportiamo la sua traduzione. requisiti SSD M.2 per PS5 E qui di seguito potete vedere i passaggi per installare l'SSD.

