Monete | impossibile tornare indietro dal digitale

(Di giovedì 29 luglio 2021) La virtualizzazione del denaro procede spedita, tanto da essere certi che i soldi di domani saranno ben diversi da come li abbiamo conosciuti finora Read More Il Sole 24 ORE – Economia L'articolo proviene da HelpMeTech.

...accettare valuta straniera perché la conversione spesso richiedeva il trasporto fisico delle... diventa subitoinvertire la tendenza. E ogni sforzo diventa vano. Questo articolo è ...... stato e via dicendo) faceva da garante per il potere di acquisto delle. La storia ha eletto ...delle informazioni è su migliaia e migliaia di macchine rendendo il tutto virtualmente...La virtualizzazione del denaro procede spedita, tanto da essere certi che i soldi di domani saranno ben diversi da come li abbiamo conosciuti finora ...Ma per poter comprendere il motivo del successo delle monete in questione, è importante conoscerne la storia, che nasce con il famosissimo Bitcoin (BTC). Questa criptomoneta è riuscita a sconvolgere i ...