Litigano mentre erano in fila per il vaccino a Lecce: denunciati

Litigano mentre erano in fila per la somministrazione del vaccino: denunciati due giovani Leccessi per interruzione di pubblico servizio

Nella serata di ieri 28 luglio u.s. gli Agenti in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno denunciato due giovani che Litigano mentre erano in fila per il vaccino, C.E. 25enne di Lecce e C.A. 25enne

