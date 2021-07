L’ex Serie A dice addio al calcio: “Grazie a tutti, smetto di giocare” (Di giovedì 29 luglio 2021) Maxi Lopez, ex giocatore del Torino, a 37 anni smette di giocare e dà il suo addio al calcio: “È stato un viaggio bellissimo”. L’attaccante Maxi Lopez, ex giocatore del Torino, dice addio al calcio, dopo un percorso durato vent’anni. A 37 anni, infatti, ha deciso di appendere al chiodo quegli scarpini che l’hanno accompagnato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 luglio 2021) Maxi Lopez, ex giocatore del Torino, a 37 anni smette die dà il suoal: “È stato un viaggio bellissimo”. L’attaccante Maxi Lopez, ex giocatore del Torino,al, dopo un percorso durato vent’anni. A 37 anni, infatti, ha deciso di appendere al chiodo quegli scarpini che l’hanno accompagnato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

