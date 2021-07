Incidente bus a Capri, la testimonianza di un passeggero: "Emanuele è morto per salvarci" (Di giovedì 29 luglio 2021) Proseguono le indagini sul tragico Incidente del minibus a Capri in cui ha perso la vita l'autista 33enne napoletano Emanuele Melillo. Un passeggero ha rivelato ai microfoni del Mattino quelli che potrebbero essere stati gli ultimi istanti di vita del conducente, prima che il veicolo cadesse dalla ringhiera panoramica. Secondo quanto riportato dal testimone, Emanuele avrebbe fatto di tutto per salvare la sua vita, dei passeggeri e di chi si trovava in quel momento nelle vicinanze. La causa dell'Incidente potrebbe essere stata un guasto tecnico (slittamento e sbandata di una ruota), con il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 29 luglio 2021) Proseguono le indagini sul tragicodel minibus ain cui ha perso la vita l'autista 33enne napoletanoMelillo. Unha rivelato ai microfoni del Mattino quelli che potrebbero essere stati gli ultimi istanti di vita del conducente, prima che il veicolo cadesse dalla ringhiera panoramica. Secondo quanto riportato dal testimone,avrebbe fatto di tutto per salvare la sua vita, dei passeggeri e di chi si trovava in quel momento nelle vicinanze. La causa dell'potrebbe essere stata un guasto tecnico (slittamento e sbandata di una ruota), con il ...

