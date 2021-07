Green pass, basta infamie contro Cacciari e Agamben (Di giovedì 29 luglio 2021) C’è un limite a tutto. Massimo Cacciari, le cui posizioni sul Green pass non erano note nonostante la sua costante presenza nei programmi tv, ha vergato una lettera aperta insieme a Giorgio Agamben per contestare l’introduzione di un dispositivo che viene presentato come “salvifico”, ed ecco che di colpo per molti intellettuali italiani diventa un’altra persona. Da una delle più lucide teste in circolazione, quale incontestabilmente è, in poche ore viene spersonalizzato e presentato quasi come un povero scemo, un pensatore di serie b, oppure uno a cui il caldo o il troppo studio hanno dato alla testa. Chi scrive condivide ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 29 luglio 2021) C’è un limite a tutto. Massimo, le cui posizioni sulnon erano note nonostante la sua costante presenza nei programmi tv, ha vergato una lettera aperta insieme a Giorgioper contestare l’introduzione di un dispositivo che viene presentato come “salvifico”, ed ecco che di colpo per molti intellettuali italiani diventa un’altra persona. Da una delle più lucide teste in circolazione, quale incontestabilmente è, in poche ore viene spersonalizzato e presentato quasi come un povero scemo, un pensatore di serie b, oppure uno a cui il caldo o il troppo studio hanno dato alla testa. Chi scrive condivide ...

