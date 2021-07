Giustizia, Conte: “Non è la nostra riforma ma l’abbiamo migliorata. Rammaricato per l’opposizione della Lega ai processi per mafia” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Non è la nostra riforma ma abbiamo contribuito a migliorarla. Abbiamo detto che non si può transigere sui processi di mafia e terrorismo e lo abbiamo ottenuto”. Lo ha detto il leader in pectore del M5s, Giuseppe Conte, ai cronisti al temine del Consiglio dei ministri, dove, dopo lunghe ore di trattativa, si è raggiunta una prima intesa sulle modiche al testo Cartabia sulla riforma del processo penale. “Devo dire – ha aggiunto Conte – che sono molto Rammaricato perché dalla Lega c’è stata una durissima opposizione” all’allungamento dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) “Non è lama abbiamo contribuito a migliorarla. Abbiamo detto che non si può transigere suidie terrorismo e lo abbiamo ottenuto”. Lo ha detto il leader in pectore del M5s, Giuseppe, ai cronisti al temine del Consiglio dei ministri, dove, dopo lunghe ore di trattativa, si è raggiunta una prima intesa sulle modiche al testo Cartabia sulladel processo penale. “Devo dire – ha aggiunto– che sono moltoperché dallac’è stata una durissima opposizione” all’allungamento dei ...

