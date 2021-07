Giovedì senz’acqua a Torrione e in alcune zone di Pastena e Mercatello

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –(quasi tutto il quartiere) ma anchedi. “Salerno Sistemi Spa comunica che, al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in Viale delle Ginestre su rete principale in uscita dal serbatoio di, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 18 di29 luglio, alle seguenti strade e traverse limitrofe: – Via Guido Martuscielli – Via Casarse – Via Cernaia – Via Ugo tenente Stanzione – Via Maria Santissima ...