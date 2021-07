Forza Motorsport 7 non sarà più acquistabile da settembre | ma chi lo ha potrà giocarci ancora – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 29 luglio 2021)7 araggiungerà lo stato “Fine della vita” e quindi nonpiù, ma chi lo ha.. Turn10 ha annunciato che il 157 raggiungerà lo stato “Fine della vita”. Questo vuol dire che il gioco e i suoi DLC non saranno più acquistabili. Chi lo possiede, però, stia tranquillo,, anche online. Lo sviluppatore in seno a Microsoft ha comunicato questa strana ...

Forza Motorsport 7 a settembre raggiungerà lo stato "Fine della vita" e quindi non sarà più acquistabile, ma chi lo ha potrà giocarci ancora.. Turn10 ha annunciato che il 15 settembre Forza ...
La simulazione automobilistica di Turn 10 è all'ultimo giro di pista: la sussidiaria degli Xbox Game Studios illustra i piani dell'End of Life ...