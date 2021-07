Fognini e Giorgi out Sogni infranti agli ottavi (Di giovedì 29 luglio 2021) Se manchi il podio olimpico per due secondi non puoi certo essere contento. "C'è rammarico per il piazzamento, non per la mia prova: sono andato forte, più di cosi non potevo fare contro gente che ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Se manchi il podio olimpico per due secondi non puoi certo essere contento. "C'è rammarico per il piazzamento, non per la mia prova: sono andato forte, più di cosi non potevo fare contro gente che ...

Advertising

WeAreTennisITA : Sorteggio durissimo per le nostre tre azzurre in gara nel femminile, è andata meglio ai maschi. I primi turni del… - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2020: nulla da fare per Giorgi e Fognini. La ‘maledizione’ di Hubert de Morpurgo - Ubitennis : Olimpiadi Tokyo 2020: nulla da fare per Giorgi e Fognini. La 'maledizione' di Hubert de Morpurgo - MarioGuglielmi : RT @StefanoOlivari: Peccato per la #Giorgi , #fognini enorme con #Medvedev - infoitsport : Tokyo 2020, Pietrangeli: 'Fognini e Giorgi eliminati da avversari di valore' -