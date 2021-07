Fimaa, la casa per le vacanze costa di più, 3,1% in un anno (Di giovedì 29 luglio 2021) La casa per le vacanze costa di più, quest'anno aumenta del 3,1%. La scelgono per un mese soprattutto le famiglie numerose, almeno con quattro persone. E tra le località più care, al primo posto c'è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Laper ledi più, quest'aumenta del 3,1%. La scelgono per un mese soprattutto le famiglie numerose, almeno con quattro persone. E tra le località più care, al primo posto c'è ...

Advertising

fisco24_info : Fimaa, la casa per le vacanze costa di più, 3,1% in un anno: Per un mese scelta da famiglie numerose. A Cortina top… -

Ultime Notizie dalla rete : Fimaa casa Fimaa, la casa per le vacanze costa di più, 3,1% in un anno - Economia Agenzia ANSA Seconde case, l’affitto aumenta più del prezzo Lo certifica l’ultima indagine di Fimaa-Confcommercio e Nomisma. In aumento la domanda ma anche prezzi e canoni.

Fimaa, la casa per le vacanze costa di più, 3,1% in un anno La casa per le vacanze costa di più, quest'anno aumenta del 3,1%. La scelgono per un mese soprattutto le famiglie numerose, almeno con quattro persone. E tra le località più care, al primo posto c'è C ...

Lo certifica l’ultima indagine di Fimaa-Confcommercio e Nomisma. In aumento la domanda ma anche prezzi e canoni.La casa per le vacanze costa di più, quest'anno aumenta del 3,1%. La scelgono per un mese soprattutto le famiglie numerose, almeno con quattro persone. E tra le località più care, al primo posto c'è C ...