Fdi, Figliomeni: Raggi smetta di gridare al complotto per coprire incapacità (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Oggi il Sindaco Raggi si è lanciata nella cosa che le riesce meglio ossia coprire l’incapacità, sua e della sua Giunta, con il teorema del complotto. Dinanzi al fenomeno del ‘flambus’, di cui tutti i social ironizzano, il Sindaco invece di fare mea culpa evoca il complotto ritenendo ‘singolare’ che i vari episodi di mezzi Atac che hanno preso fuoco siano da ricollegare tutti all’autocombustione.” “Se guardiamo indietro e leggiamo tutte le dichiarazioni si potrà notare che Roma, che in passato per la sua storia e la sua bellezza era al centro del mondo, ora sotto la consiliatura ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Oggi il Sindacosi è lanciata nella cosa che le riesce meglio ossial’, sua e della sua Giunta, con il teorema del. Dinanzi al fenomeno del ‘flambus’, di cui tutti i social ironizzano, il Sindaco invece di fare mea culpa evoca ilritenendo ‘singolare’ che i vari episodi di mezzi Atac che hanno preso fuoco siano da ricollegare tutti all’autocombustione.” “Se guardiamo indietro e leggiamo tutte le dichiarazioni si potrà notare che Roma, che in passato per la sua storia e la sua bellezza era al centro del mondo, ora sotto la consiliatura ...

