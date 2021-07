Fauci: “Variante Delta molto più contagiosa, anche vaccinati si infettano” (Di giovedì 29 luglio 2021) Variante Delta, Fauci: “Variante Delta molto più contagiosa stesso livello virus in vaccinati e non vaccinati. Vaccino unica soluzione” L’immunologo statunitense Anthony Fauci mette in guardia contro la Variante Delta, potenzialmente più contagiosa che non risparmia soprattutto i bambini. “La Variante Delta è totalmente dominante negli Usa. Il quadro è completamente cambiato: il livello di virus nei vaccinati che ... Leggi su zon (Di giovedì 29 luglio 2021): “piùstesso livello virus ine non. Vaccino unica soluzione” L’immunologo statunitense Anthonymette in guardia contro la, potenzialmente piùche non risparmia soprattutto i bambini. “Laè totalmente dominante negli Usa. Il quadro è completamente cambiato: il livello di virus neiche ...

Advertising

Adnkronos : #Fauci e la #VarianteDelta in Usa: 'Stesso livello virus in vaccinati e non vaccinati contagiati'. - L1C1L1C1 : RT @molumbe: Fauci: “Nella mucosa delle persone vaccinate contagiate dalla variante delta c’è esattamente lo stesso livello di carica viral… - SoniaLaVera : RT @RizzoGiov: @Quirinale Sicuro Sicuro - Anna302478978 : RT @azangrillo: Caro Scienziato, il tema fondamentale è il rischio, ben differente, tra vaccinati e non, di finire in ospedale. Nessuno te… - NadiaPolo2 : RT @jimmomo: Questo è il video originale in cui Fauci spiega che con variante Delta vaccinati e non vaccinati positivi hanno la stessa cari… -