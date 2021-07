F1, Carlos Sainz: “Pronti per il weekend magiaro, le alte temperature dovrebbero favorirci con le gomme” (Di giovedì 29 luglio 2021) Carlos Sainz si rimbocca le maniche in vista del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, e lo conferma anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana sul tracciato dell’Hungaroring. Il pilota della Ferrari, reduce da un Gran Premio di Gran Bretagna con una notevole dose di amaro in bocca, si concentra in vista dell’ultima tappa prima della pausa estiva, che si concluderà con la gara di Spa-Francorchamps a fine mese di agosto. Lo spagnolo affila le armi in vista della prova magiara, su un circuito nel quale, solitamente, fa sempre bene. “Mi piace come tracciato, ma penso che sia ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)si rimbocca le maniche in vista del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, e lo conferma anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana sul tracciato dell’Hungaroring. Il pilota della Ferrari, reduce da un Gran Premio di Gran Bretagna con una notevole dose di amaro in bocca, si concentra in vista dell’ultima tappa prima della pausa estiva, che si concluderà con la gara di Spa-Francorchamps a fine mese di agosto. Lo spagnolo affila le armi in vista della prova magiara, su un circuito nel quale, solitamente, fa sempre bene. “Mi piace come tracciato, ma penso che sia ...

