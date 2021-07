Euro2020, Chiellini: «Alzare la coppa va oltre ogni sogno più bello» (Di giovedì 29 luglio 2021) Giorgio Chiellini torna sulla vittoria di Euro 2020: ecco le emozioni del capitano sulla coppa alzata a Londra Giorgio Chiellini è stato ricevuto dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti, per ricevere un’onorificenza per la grande impresa ad Euro 2020. Le sue parole raccolte da Gazzetta.it rispetto alla vittoria di Euro 2020. EURO 2020 – «La prima parola che mi viene in mente è emozione, anche perché ho avuto la fortuna di vivere un mese e mezzo che mi ha portato a realizzare un sogno: Alzare la coppa di campione d’Europa da capitano della Nazionale. Siamo andati oltre ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Giorgiotorna sulla vittoria di Euro 2020: ecco le emozioni del capitano sullaalzata a Londra Giorgioè stato ricevuto dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti, per ricevere un’onorificenza per la grande impresa ad Euro 2020. Le sue parole raccolte da Gazzetta.it rispetto alla vittoria di Euro 2020. EURO 2020 – «La prima parola che mi viene in mente è emozione, anche perché ho avuto la fortuna di vivere un mese e mezzo che mi ha portato a realizzare unladi campione d’Europa da capitano della Nazionale. Siamo andati...

