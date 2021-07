Da Cividale a Tolmino in bus | inaugurata la nuova tratta che resterà attiva l' estate

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Visited 4 times, 4 visits today) Notizie Simili: Labretella è realtà, rotonde e meno traffico… Unavita per il chiostro di Santa Maria dei… Con le antiche marionette ...

Advertising

UdineseTV : Inaugurata nuova tratta bus da Tolmino a Cividale - -

Ultime Notizie dalla rete : Cividale Tolmino

Nordest24.it

All'inaugurazione il sindaco diDaniela Bernardi. Martedì scorso, 27 luglio, è stata inaugurata la nuova tratta di autobus che collegacondel Friuli. La linea, ormai attiva per tutta l'estate, attraversa la città di Caporetto e il comune di San Pietro al Natisone. L'autobus svolge un servizio quotidiano con partenza ...All'inaugurazione il sindaco diDaniela Bernardi. Martedì scorso, 27 luglio, è stata inaugurata la nuova tratta di autobus che collegacondel Friuli. La linea, ormai attiva per tutta l'estate, attraversa la città di Caporetto e il comune di San Pietro al Natisone. L'autobus svolge un servizio quotidiano con partenza ...Grazie al progetto Crossmoby finanziato dal programma Interreg V-A Italia e Slovenia, nella giornata di martedì scorso (il 27 luglio) è stata inaugurata la nuova tratta di autobus che collega Tolmino ...Il manoscritto miniato ricopiato nel 1466 dal conte Nicolò de Claricini Dornpacher Il rapporto col poeta testimoniato anche da una raccolta di cartoline ora in mostra ...