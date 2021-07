Covid, in Campania 380 nuovi casi e nessun decesso. Indice di contagio: 4,72%. Terapie intensive in aumento (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 380 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 7.330 tamponi molecolari. L’Indice di contagio è al 4,72%, 0,2 punti meno di ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania non è registrato nessun decesso. Aumentano i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (11 contro i 9 di ieri), 183 quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 380 idi coronavirus emersi ieri indall’analisi di 7.330 tamponi molecolari. L’diè al 4,72%, 0,2 punti meno di ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionenon è registrato. Aumentano i pazientiricoverati in terapia intensiva (11 contro i 9 di ieri), 183 quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

robertopontillo : 380 casi su 8.042 tamponi molecolari (4,72% positivi) e nessun decesso, né relativo alle ultime 48 ore né pregressi… - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #29luglio 380 casi su 8.042 tamponi molecolari (4,72% positivi) e nessun decesso, né relativ… - ottopagine : Covid-19 in Campania: 380 i nuovi positivi - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 380 nelle 24 ore. Nessuna vittima da 48 ore - TV7Benevento : COVID. IN CAMPANIA AUMENTANO I POSTIVI, 380 NUOVI CASI. NESSUN NUOVO DECESSO... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Covid, in Campania contagi aumentati del 27% nell'ultima settimana Restano costantemente sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (5%) e terapia intensiva (2%) occupati da pazienti Covid. In Campania la popolazione che ha completato il ciclo ...

Svimez: Nord e Sud uniti nella crisi, diseguali nella ripartenza ...regionali per il 2021 evidenziano al Sud una migliore crescita del Pil per Abruzzo e Campania (... Nell'anno terribile del Covid l'Italia secondo le stime Svimez si trova unita nella crisi, con un calo ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Avellino – MePA, in provincia 26 milioni di euro in transazioni nel 2021 Nel primo semestre del 2021 il valore degli acquisti delle Amministrazioni della Campania sul MePA è stato di circa 279 milioni di euro, mentre il valore delle vendite dei fornitori aventi sede nella ...

Campania in zona gialla nella mappa del contagio, Sicilia e Sardegna in rosso La mappa del contagio Covid in Europa: Campania gialla, situazione in peggioramento per quanto riguarda l'Italia ...

Restano costantemente sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (5%) e terapia intensiva (2%) occupati da pazienti. Inla popolazione che ha completato il ciclo ......regionali per il 2021 evidenziano al Sud una migliore crescita del Pil per Abruzzo e(... Nell'anno terribile dell'Italia secondo le stime Svimez si trova unita nella crisi, con un calo ...Nel primo semestre del 2021 il valore degli acquisti delle Amministrazioni della Campania sul MePA è stato di circa 279 milioni di euro, mentre il valore delle vendite dei fornitori aventi sede nella ...La mappa del contagio Covid in Europa: Campania gialla, situazione in peggioramento per quanto riguarda l'Italia ...