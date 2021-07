Ciclismo, Olimpiadi Tokyo 2020. Geraint Thomas: “Sono state cinque settimane molto dure. È una questione mentale” (Di giovedì 29 luglio 2021) Geraint Thomas sta valutando più offerte per il suo futuro post olimpico, soprattutto dopo aver affrontato più di un mese di sofferenze tra un Tour de France e una rassegna nipponica decisamente da dimenticare. Il gallese sembra quasi essere arrivato ad un punto di svolta della propria carriera, e contestualmente si trova agli sgoccioli del suo contratto con la Ineos Grenadiers che, come annunciato da Cyclingnews, non è intenzionata a proporgli una proroga alle stesse condizioni. “Ho alcune offerte, ma sto solo aspettando di parlare con un’altra persona”, ha dichiarato Thomas dopo la sua prova olimpica a cronometro. Ricordiamo che il ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)sta valutando più offerte per il suo futuro post olimpico, soprattutto dopo aver affrontato più di un mese di sofferenze tra un Tour de France e una rassegna nipponica decisamente da dimenticare. Il gallese sembra quasi essere arrivato ad un punto di svolta della propria carriera, e contestualmente si trova agli sgoccioli del suo contratto con la Ineos Grenadiers che, come annunciato da Cyclingnews, non è intenzionata a proporgli una proroga alle stesse condizioni. “Ho alcune offerte, ma sto solo aspettando di parlare con un’altra persona”, ha dichiaratodopo la sua prova olimpica a cronometro. Ricordiamo che il ...

