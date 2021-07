Alba Parietti e il Duro Post Contro Tommaso Zorzi! (Di giovedì 29 luglio 2021) Alba Parietti torna a far parlare di sé, sempre in riferimento a Francesco Oppini. La conduttrice si è infatti schierata a favore del figlio, dopo che quest’ultimo ha litigato con Tommaso Zorzi, ed ha usato parole dure. Ecco che cosa ha detto… Tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini c’è sempre stata una bella amicizia, nata durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. E’ capitato più volte che i due litigassero ma alla fine si sono sempre riuniti, ed in tanti hanno sperato che continuasse così dopo la fine del reality. Ora i due sembrano essersi definitivamente allontanati e nel loro sContro è ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 29 luglio 2021)torna a far parlare di sé, sempre in riferimento a Francesco Oppini. La conduttrice si è infatti schierata a favore del figlio, dopo che quest’ultimo ha litigato conZorzi, ed ha usato parole dure. Ecco che cosa ha detto… TraZorzi e Francesco Oppini c’è sempre stata una bella amicizia, nata durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. E’ capitato più volte che i due litigassero ma alla fine si sono sempre riuniti, ed in tanti hanno sperato che continuasse così dopo la fine del reality. Ora i due sembrano essersi definitivamente allontanati e nel loro sè ...

82MorSi : In un mondo di Alba Parietti siate sempre Armanda Frassineti. E ricordate che chi si fa i cazzi suoi campa cent'anni ?? - vafanciorocazo : Pensavo fosse Alba Parietti ???? - Frank97222081 : RT @oppureatram: cara alba parietti, quindi è tommaso che ha usato te e tuo figlio? ne sei sicura? - susymadfer : RT @ile26077402: In un mondo di alba parietti siate aurora ramazzotti ,che nonostante avesse ragione nel litigio con tommy preferì non parl… - ria_lera : RT @RampolloT: pensa essere Alba Parietti, sentirsi sto cazzo, ma poi essere invitata al Maurizio Costanzo Show solo perché hai un rapporto… -