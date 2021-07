Alba Parietti attacca Tommaso Zorzi dopo l’unfollow a Francesco Oppini: “Usare le debolezze altrui è una offesa irrimediabile” (Di giovedì 29 luglio 2021) Alba Parietti si scaglia contro Tommaso Zorzi dopo l’unfollow al figlio Francesco Oppini e la conseguente rottura dell’amicizia a seguito di alcuni scivoloni social. Alba Parietti difende Oppini dopo l’unfollow di Tommaso Zorzi Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi. Significa fallire come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - ... Leggi su blogtivvu (Di giovedì 29 luglio 2021)si scaglia controal figlioe la conseguente rottura dell’amicizia a seguito di alcuni scivoloni social.difendediInfierire contro lesugli errorie contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi. Significa fallire come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - ...

Advertising

iostoconmassim2 : RT @matteovibez: ESCLUSIVA Gli audio scambiati tra Alba Parietti e Armanda in merito al litigio dei loro figli - milenarimucci : RT @matteovibez: ESCLUSIVA Gli audio scambiati tra Alba Parietti e Armanda in merito al litigio dei loro figli - dapiw_KP5 : RT @vedovaanera: alba parietti classica mamma che se il figlio tornava a casa dicendo che gli avevano rubato la merendina andava lei e la r… - Patty_Scermino : RT @blogtivvu: Alba Parietti attacca Tommaso Zorzi dopo l’unfollow a Francesco Oppini (ma non ne esce benissimo) - sorridimitommy : RT @Simona49488483: Caduta di stile da parte di Alba Parietti, io sono mamma di un ragazzo di 22 anni e non mi sono mai permessa o sognata… -