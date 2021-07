Uomini e Donne | lo sfogo di un ex tronista “da 20 serate in discoteca a parquettista”

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 28 luglio 2021): un exsbotta sui social per la chiusura delle discoteche. Ora per vivere deve fare il, ecco le sue parole., exsbotta per la chiusura delle discotecheNelle ultime ore un ex volto noto diha fatto molto discutere per via di una sua intervista. Stiamo parlando di Luca Dorigo, gli appassionati del programma di Maria De Filippi si ricorderanno sicuramente del suo trono travagliato. L’exha partecipato al programma per ben ...