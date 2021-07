UFFICIALE - Un giovane saluta la Primavera: il Napoli l'ha ceduto in Serie D! (Di mercoledì 28 luglio 2021) Raffaele Virgilio, centrocampista della Primavera azzurra, approda al Sorrento. Classe 2002, centrocampista centrale spesso impegnato anche da difensore, Virgilio passa al Sorrento dopo l’esperienza nel settore giovanile del Napoli, col quale è cresciuto arrivando fino alla Primavera dopo essersi formato nel vivaio dell’Avellino. Per un giovane come lui, Sorrento sarà certamente un'opportunità per farsi notare. Ecco le sue parole: “Sono carico e motivato per questa nuova esperienza, questa è una piazza importante e spero di fare molto bene con questa maglia. Darò il massimo per ripagare la fiducia". Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Raffaele Virgilio, centrocampista dellaazzurra, approda al Sorrento. Classe 2002, centrocampista centrale spesso impegnato anche da difensore, Virgilio passa al Sorrento dopo l’esperienza nel settore giovanile del, col quale è cresciuto arrivando fino alladopo essersi formato nel vivaio dell’Avellino. Per uncome lui, Sorrento sarà certamente un'opportunità per farsi notare. Ecco le sue parole: “Sono carico e motivato per questa nuova esperienza, questa è una piazza importante e spero di fare molto bene con questa maglia. Darò il massimo per ripagare la fiducia".

