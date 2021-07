Ufficiale | Seculin alla Spal

Advertising

tcm24com : Ufficiale: Seculin è il nuovo portiere della Spal #Seculin #Spal - TUTTOB1 : UFFICIALE - Spal: per la porta c'è Seculin - DiMarzio : #Calciomercato | #SerieB #Spal, ufficiale l'arrivo di #Seculin. #Lecce, preso #AlvaroMarti dall'#Espanyol. -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Seculin

alfredopedulla.com

A disposizione: Andrea, Michele Bragantini, Michele Rigione, Sauli Väisänen, Daniel Pavlev, ... Gli assistenti saranno Edoardo Raspollini e Davide Miele, mentre il quartosarà Matteo ...A disposizione, Bragantini, Pavlev, Rigione, Zueli, Viviani, Giaccherini, Margiotta. All. ...//www.michelebufalino.com Giornalista pubblicista pisano, nel 2009 ha scritto il librodel ..."S.P.A.L. srl comunica - si legge sul sito ufficiale del club ferrarese - di aver sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 col portiere ...Tutte le news del calciomercato di Serie B, C e D in tempo reale Scorri la gallery in basso per scoprire tutte le news di giornata sul calciomercato di Serie B, C e D in tempo reale. CALCIOMERCATO, TU ...