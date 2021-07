Tutte le specifiche del Huawei P50 Pro a 24 ore dall’uscita (Di mercoledì 28 luglio 2021) Manca solo un giorno all’uscita dei Huawei P50 in tutti i modelli standard, Pro e Pro Plus. Del modello Pro della serie ammiraglia, già in questa giornata, sappiamo praticamente tutto grazie al contributo dell’informatore Ishan Agrawal, tra l’altro abbastanza autorevole in quanto ad anticipazioni hi-tech. Per questo motivo possiamo essere abbastanza certi che quanto vedremo non si discosta molto da quanto riportato in questo approfondimento. Ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che la variante Huawei P50 Pro nella sua versione 4G (etichettata con codice modello JAD-AL50) verrà fornita con un display OLED da 6,6 pollici: la sua risoluzione sarà di 2700 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Manca solo un giorno all’uscita deiP50 in tutti i modelli standard, Pro e Pro Plus. Del modello Pro della serie ammiraglia, già in questa giornata, sappiamo praticamente tutto grazie al contributo dell’informatore Ishan Agrawal, tra l’altro abbastanza autorevole in quanto ad anticipazioni hi-tech. Per questo motivo possiamo essere abbastanza certi che quanto vedremo non si discosta molto da quanto riportato in questo approfondimento. Ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che la varianteP50 Pro nella sua versione 4G (etichettata con codice modello JAD-AL50) verrà fornita con un display OLED da 6,6 pollici: la sua risoluzione sarà di 2700 ...

