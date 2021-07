Tutino vicinissimo all' addio | confermato l' interesse di un' altra squadra

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tra i movimenti in uscita del Napoli, Gennarorappresenta la figura più vicina all'. Dopo una grandiosa stagione alla Salernitana, vissuta da protagonista, anche quest'anno non rientrerà quasi sicuramente nei piani della società azzurra. Su di lui ci sono diverse società: i rapporti con la Salernitana sono i più longevi, ma il Parma offre più soldi sia al giocatore che alla società. La notizia di giornata però, riportata da Ciro Venerato ai microfoni di KKN, è l'inserimento da parte del Monza. Galliani ha telefonato la società azzurra e si è inserito nella lotta per accaparrarsi il giovane talento del Napoli. La società azzurra ...

Intanto dall'Atalanta si culla un sogno per il mercato granata: infatti, in attesa di sviluppi per il ritorno di Gennarodal Napoli, la Salernitana avrebbe manifestato un concreto interesse ...All'11' era stato Osimhen ad andareal raddoppio e alla doppietta personale, quindi ...avanti dovremmo vedere ancora Osimhen e alle sue spalle ecco che potrebbero essere titolari sia...Movimenti in uscita per il Napoli. Fra i giocatori che potrebbero essere ceduti nella sessione di calciomercato ci sarebbe Gennaro Tutino ...Milan Djuric parla del suo futuro e del momento della Salernitana: ecco le dichiarazioni dell’attaccante granata Milan Djuric, attaccante della Salernitana, è intervenuto dal ritiro di Cascia dopo la ...