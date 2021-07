Tra i rovi e il fango lungo il Lambro spunta anche una piantagione di marijuana (Di mercoledì 28 luglio 2021) Una piantagione di marijuana ricavata lungo le rive del fiume. Una vera e propria serra con circa 85 piante, di cui 9 già essiccate e 37 rametti già essiccati. Ecco che cosa hanno trovato i ... Leggi su monzatoday (Di mercoledì 28 luglio 2021) Unadiricavatale rive del fiume. Una vera e propria serra con circa 85 piante, di cui 9 già essiccate e 37 rametti già essiccati. Ecco che cosa hanno trovato i ...

Ultime Notizie dalla rete : Tra rovi Tra i rovi e il fango lungo il Lambro spunta anche una piantagione di marijuana Una serra che, grazie all'ausilio dei carabinieri di Monza, è stata individuata proprio nel capoluogo, tra i rovi e gli arbusti che in via Fermi costeggiano il Lambro. Il 40enne albanese è stato ...

Tra i rovi e il fango lungo il Lambro spunta anche una piantagione di marijuana MonzaToday John Strada a XII Morelli Poi tributo a Elton John A XII Morelli e Casumaro un sabato sera rock. Al circolo Arci Adelante (via Dodici Morelli) John Strada presenta “Tra rovi e rose”, album uscito l’anno scorso in piena emergenza sanitaria e presentato ...

Una serra che, grazie all'ausilio dei carabinieri di Monza, è stata individuata proprio nel capoluogo, tra i rovi e gli arbusti che in via Fermi costeggiano il Lambro. Il 40enne albanese è stato ...