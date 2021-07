Tokyo 2020 | Salvini | “Radierei chi non vuole affrontare un israeliano”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “a vita un atleta che nonun. Mi auguro che qualcuno porti avanti questa richiesta. È una forma di razzismo ingiustificato. Non esiste un razzismo di serie A e uno di serie B ma quello contro Israele non è un razzismo che va di moda”. Con queste parole Matteoha commentato quanto accaduto alle Olimpiadi in corso a, in cui prima l’algerino Fethi Nourine e poi il sudanese Mohamed Abdalrasool si sono rifiutati di combattere contro l’Tohar Butbul nella categoria -73 kg di judo. Il leader della ...