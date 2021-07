Temptation Island | Valentina Vignali pubblica le chat “hot” con Stefano Sirena | ecco cosa le inviava lui

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ha chiuso in bellezza la 10ima edizione di, con ben 3.694.000 spettatori pari al 27.4% di share. Ad intrattenere è stato soprattutto il falò di confronto tra Manuela Carriero e, fidanzati da più di 4 anni. E a far i conti ci ha pensato, influencer, modella ed ex gieffina che, proprio durante la puntata finale di ieri 27 luglio, hato su Instagram alcunepiccanti con. “Ho appena fatto una scoperta shockante”, ha esordito lei. Poi: “Ho letto su internet che stanno ...