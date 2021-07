Storia di Bruno Pesaola, l’argentino più amato dopo Maradona (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 28 luglio 1925 nasceva ad Avellanada, a sette chilometri dalla capitale Buenos Aires, Bruno Pesaola, detto il Petisso, ovvero colui che potrebbe essere tranquillamente definito l’argentino più amato dai Napoletani dopo Diego Armando Maradona. Eppure, nonostante il compianto Pesaola abbia trascorso a Napoli gli anni più significativi della sua vita (prima nelle vesti di calciatore per ben otto stagioni, poi di allenatore, ruolo che ricoprì addirittura in quattro periodi differenti, e infine in quelle di commentatore televisivo, dal momento che lo stesso decise di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 28 luglio 1925 nasceva ad Avellanada, a sette chilometri dalla capitale Buenos Aires,, detto il Petisso, ovvero colui che potrebbe essere tranquillamente definitopiùdai NapoletaniDiego Armando. Eppure, nonostante il compiantoabbia trascorso a Napoli gli anni più significativi della sua vita (prima nelle vesti di calciatore per ben otto stagioni, poi di allenatore, ruolo che ricoprì addirittura in quattro periodi differenti, e infine in quelle di commentatore televisivo, dal momento che lo stesso decise di ...

