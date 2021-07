Stefano De Martino a nozze con Fiammetta Cicogna | l' imperdibile siparietto social

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL DANZA ?????? Vota, RT e fai votare il più grande BALLERINO di tutti i tempi SEMIFINALE??? Sc… - LaMammaN1 : - infoitcultura : Stefano De Martino si racconta: “Ecco perché ho lasciato la danza” - infoitcultura : Stefano De Martino si è sposato, svelata la sposa all’altare – FOTO - infoitcultura : Stefano De Martino, confessa il dramma orribile: “Siringhe, lacci emostatici…” -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Sono una coppia perfetta. Fiammetta Cicogna bellissima in un vaporoso abito bianco,Dein completo tre pezzi blu. Una sposa e uno sposo da far girare la testa, peccato che le loro nozze siano solo sul set. L'attrice e l'ex ballerino di 'Amici', alla sua prima prova ...NON PERDERTI ANCHE ">Desi è sposato, svelata la sposa all'altare " FOTO Maurizio Costanzo e il regalo ai tifosi della Roma NON PERDERTI ANCHE "> Juventus, la conferenza stampa di ...Il concerto si terrà in San Martino Valle Caudina (AV) alle ore 19.00 nei Giardini del Palazzo Ducale che il Duca Giovanni Pignatelli aprirà per l’occasione a tutti coloro che vorranno ascoltare i vir ...Stefano De Martino si sposa? A sollevare dei dubbi tra i fan del ballerino sono state alcune foto spuntate sui social, in cui l’uomo è ...