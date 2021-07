SOStegno verso i più bisognosi Mensa San Paterniano chiusa | per 31 giorni Caritas in campo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) FANO - Prima di tutto il pasto. A qualcuno potrà sembrare strano, ma nella nostra società che qualcuno definisce del benessere ci sono ancora tante persone che non hanno i mezzi per assicurarsi il ...

Un'opera di carità che grazie alla disponibilità e aldel vescovo Armando Trasarti farà sentire la vicinanza di tutta la Chiesa locale alle persone fragili colpite dalla crisi. Aiuto alle ...... ha vissuto una tempesta emotiva brutale e in ogni momento ha contato su undeciso e ... l'arrivo di un bambino può essere la via della guarigione e il modo per voltare paginauna vita ...FANO - Prima di tutto il pasto. A qualcuno potrà sembrare strano, ma nella nostra società che qualcuno definisce del benessere ci sono ancora tante persone che non hanno i mezzi ...PERUGIA - Il calvario da Perugia a Orte, con stazioni fatte di restringimenti e cambi di carreggiata, croce di pendolari e turisti, passerà entro Ferragosto. Lo assicura l'Anas ...