Simone Biles si è ritirata da un’altra gara (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la rinuncia al concorso a squadre di martedì per problemi di stress, la più forte ginnasta al mondo non parteciperà nemmeno al concorso individuale Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la rinuncia al concorso a squadre di martedì per problemi di stress, la più forte ginnasta al mondo non parteciperà nemmeno al concorso individuale

Advertising

Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - riotta : .@Simone_Biles si ritira pare non per infortunio ma per eccessiva pressione psicologica #Tokyo2020 - ilpost : Ha vinto la Russia davanti agli Stati Uniti, che non perdevano dalle Olimpiadi del 2008: l'Italia è arrivata quarta… - mikachwoo : quindi simone biles si è ritirata e non gareggerà più ? #giochiolimpici - xicettaxx : RT @anikeatable: Imbarazzante che ci sia bisogno di un mental breakdown di un'atleta olimpica come Simone Biles perché la gente citi e parl… -