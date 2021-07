Shawn Layden dubita della sostenibilità del Game Pass (Di mercoledì 28 luglio 2021) Shawn Layden riflette sul potenziale conflitto che riguarda la sostenibilità del Game Pass. La piattaforma sarebbe troppo economica a fronte di costi di sviluppo dei titoli troppo alti Il CEO di PlayStation si espone pubblicamente sulla nuova strategia di business di Microsoft. Il servizio dedicato al gaming è stato accolto con il favore del pubblico e, nonostante molti titoli entrino ed escano dal catalogo rapidamente, altri titoli first party vi rimangono per sempre. Tuttavia, la piattaforma è in continuo divenire. Tanto che Shawn Layden si pone il dubbio se questa ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 luglio 2021)riflette sul potenziale conflitto che riguarda ladel. La piattaforma sarebbe troppo economica a fronte di costi di sviluppo dei titoli troppo alti Il CEO di PlayStation si espone pubblicamente sulla nuova strategia di business di Microsoft. Il servizio dedicato al gaming è stato accolto con il favore del pubblico e, nonostante molti titoli entrino ed escano dal catalogo rapidamente, altri titoli first party vi rimangono per sempre. Tuttavia, la piattaforma è in continuo divenire. Tanto chesi pone il dubbio se questa ...

