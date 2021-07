Scherma, Olimpiadi Tokyo: l’Italia della sciabola è d’argento. La Corea del Sud domina la finale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Continua la maledizione dell’oro per la Scherma azzurra alle Olimpiadi di Tokyo. La squadra di sciabola maschile (Luca Curatoli, Enrico Berrè, Aldo Montano e Luigi Samele) hanno vinto la medaglia d’argento, dopo aver perso la finale contro la Corea del Sud. Gli asiatici hanno dominato, imponendosi con il punteggio di 45-26 al termine di una finale purtroppo a senso unico, confermando il titolo vinto a Londra 2012 (a Rio 2016 non era prevista la gara a squadre). E’ una finale che si è messa subito in salita per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Continua la maledizione dell’oro per laazzurra alledi. La squadra dimaschile (Luca Curatoli, Enrico Berrè, Aldo Montano e Luigi Samele) hanno vinto la medaglia, dopo aver perso lacontro ladel Sud. Gli asiatici hannoto, imponendosi con il punteggio di 45-26 al termine di unapurtroppo a senso unico, confermando il titolo vinto a Londra 2012 (a Rio 2016 non era prevista la gara a squadre). E’ unache si è messa subito in salita per ...

Eurosport_IT : E L'IMPRESA DI QUESTE 4 RAGAZZE? ?? Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio conquistan… - Gazzetta_it : Montano lancia la rimonta: sciabolatori in finale per il bronzo #Tokyo2020 - UffiziGalleries : L'Italia si veste ancora d'argento ?? con Daniele #Garozzo nella scherma. Lo festeggiamo con un duello disegnato da… - Ranakiyama01 : RT @Maiosopraosotto: ???????????????? un argento che vale oro per aver battuto l'Ungheria. Si può dire? #scherma #tokyo2020 #giochiolimpici #olimpi… - avv_procopio : RT @Corriere: Sciabola uomini, Italia d’argento: battuta in finale 45 a 26. Domina la Corea del Sud -