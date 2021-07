Roma | 1-1 col Porto | in gol Mancini | poi il pari di Ferreira

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Laapre il ritiroghese con un pareggio per 1-1 contro ildi Conceicao: alla rete dial 57’, ha risposto nel finaleal termine di un match segnato dal nervosismo. Ritmi bassi nella prima frazione di gioco. Mourinho schiera subito i titolari ma ilè più avanti nella preparazione e si vede. Eppure la prima chance da gol è per i giallorossi con Lorenzo Pellegrini che si coordina dal vertice sinistro ma calcia male col destro. Lacambia allenatore ma non rinuncia alla costruzione dal basso con Darboe che si abbassa anche nella linea ...

marcoconterio : ?? ???? La #Roma all'assalto di Eldor Shomurodov. È davanti ad Alexander Sorloth del #RBLeipzig per Mourinho. ???? Si s… - calciomercatoit : RT @alessio_lento: Affare #Roma-#Shomurodov: la trattativa col #Genoa prosegue. La base dell’affare prevede un prestito oneroso a 2 mln, di… - alessio_lento : Affare #Roma-#Shomurodov: la trattativa col #Genoa prosegue. La base dell’affare prevede un prestito oneroso a 2 ml… - sportli26181512 : Roma, altro che amichevole: col Porto c'è anche una mega rissa: Roma, altro che amichevole: col Porto c'è anche una… - brividodivino : @aforista_l @FedericaSure @FrancescoLancia autore e conduttore a Radio Deejay. Collabora col Trio Medusa nella tras… -

72' - Calcio d'angolo per laa trovare Smalling che fa da torre mettendo la palla di testa in mezzo, mette fuori la difesa del Porto con il pallone che arriva dalle parti di El Shaarawy che, al ...L'ex di Palermo,e Atalanta non è solamente un forte centrale, ma anche una persona di grande spessore umano. E all'ultimo Europeo c'è stata un'ulteriore conferma. Il Milan non ha alcuna ...La Roma pareggia 1-1 contro il Porto: gol di Mancini, poi il pareggio di Ferreira nel finale per il definitivo risultato ...Calciomercato Roma, la fumata bianca per Shomurodov è sempre più vicina: manca sempre per l'intesa con il Genoa.