Raccolta datteri mare, danni ambiente: sette in carcere, undici ai domiciliari (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Alterazioni irreversibili dell’ecosistema marino e del sistema costiero, danni permanenti dovuti all’escavazione ed all’asportazione di interi pezzi di roccia frammentata, morte di milioni di organismi e micro-organismi. Sono alcuni dei danni ambientali provocati da una banda dedita alla Raccolta dei datteri di mare sgominata dalla Guardia Costiera-Capitaneria di Porto, che oggi ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata (Napoli) su richiesta della Procura oplontina, con l’arresto di 18 persone, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Alterazioni irreversibili dell’ecosistema marino e del sistema costiero,permanenti dovuti all’escavazione ed all’asportazione di interi pezzi di roccia frammentata, morte di milioni di organismi e micro-organismi. Sono alcuni deiambientali provocati da una banda dedita alladeidisgominata dalla Guardia Costiera-Capitaneria di Porto, che oggi ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata (Napoli) su richiesta della Procura oplontina, con l’arresto di 18 persone, ...

