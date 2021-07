Oroscopo Agosto | Gemelli

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Life&People.it 21 maggio -21 giugno Mantieni la calma e fai appello a tutta l’ironia di cui sei capace: questo mese, il tuo tallone d’Achille è rappresentato da dinamiche famigliari critiche e talvolta ostili. Nulla che non si possa affrontare e risolvere…ma con la giusta strategia. Rispondi alle provocazioni togliendo loro enfasi e importanza, minimizzando i giudizi e gli appunti esagerati che ti vengono rivolti. E se puoi, allontanati dalla fonte della discordia. Rituale del mese Componi il tuo mantra- guida diusando queste 5 parole: leale, traguardo, insieme, sorridere, collaborare. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on ...

